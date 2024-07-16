Su altı tutkunları Saros Körfezi'nde tarihe dalıyorlar

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, doğası, kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkat çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde dalgıçlardan ilgi görüyor.

Doğası, dip ve yüzey akıntılarıyla kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla adından söz ettiren Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de dikkat çekiyor. Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçlardan ilgi görüyor. Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resiflerin yanı sıra İbrice Limanı'nın bir mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış tutkunlarının tercih ettiği noktalardan oluyor. İbrice Limanı'na gelen dalgıçlar, körfezin su altı güzelliklerine tanıklık ediyor.