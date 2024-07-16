Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Vali Sezer, Meriç'e elektrik üretimi için yapılan setin suyun akışını engel...
        Vali Sezer, Meriç'e elektrik üretimi için yapılan setin suyun akışını engel...
        Su altı tutkunları Saros Körfezi'nde tarihe dalıyorlar
        Su altı tutkunları Saros Körfezi'nde tarihe dalıyorlar
        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Gurbetçilerin yurda gelişleri yoğun olarak devam ediyor
        Gurbetçilerin yurda gelişleri yoğun olarak devam ediyor
        Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü
        Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü
        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...
        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...