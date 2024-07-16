Edirne'de anız yangını ağıla sıçradı

EDİRNE'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını sıçradığı yakındaki ağılının da yanmasına neden oldu. Yangında, 15 dönüm tarım arazisi de zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Anız yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp yakındaki ağıla sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşlet Müdürlüğü'ne ait araçlar ile polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında hayvanların dışarıda olduğu ağıl alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 15 dönüm tarım alanının da zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.