Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de anız yangını ağıla sıçradı

        EDİRNE'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını sıçradığı yakındaki ağılının da yanmasına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de anız yangını ağıla sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını sıçradığı yakındaki ağılının da yanmasına neden oldu. Yangında, 15 dönüm tarım arazisi de zarar gördü.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Anız yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp yakındaki ağıla sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşlet Müdürlüğü'ne ait araçlar ile polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında hayvanların dışarıda olduğu ağıl alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 15 dönüm tarım alanının da zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Vali Sezer: Meriç Nehri'nde kritik seviyelere geldik, Tunca'dan dönüşümlü s...
        Vali Sezer: Meriç Nehri'nde kritik seviyelere geldik, Tunca'dan dönüşümlü s...
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde üretime yönelik testlere başlan...
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde üretime yönelik testlere başlan...
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı