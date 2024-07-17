Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si DHKP/C, 1'i DEAŞ, 6'sı da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.