Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için setli önlem

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kuruma noktasına gelen Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması amacıyla set çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için setli önlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kuruma noktasına gelen Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması amacıyla set çekildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik üretiminin yaygın olduğu İpsala'da deniz suyunun Meriç Nehri'ne karışıp çiftçinin zarar görmesini önlemek amacıyla nehrin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumla set çekti. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 120 metrelik setle deniz suyunun çeltiklere ulaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer de bölgeye gelip, çalışmaları inceledi. Kaymakam Sevgili, İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi ile bir komisyon kurulacağını ve komisyonun her gün toplanarak su riskini değerlendirip, gerekli tedbirleri anlık alacağını söyledi. Sevgili, "Kurulacak komisyon Edirne Valiliğimizce kurulan komisyon ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Komisyon, suyun daha tedbirli kullanılması için gerekli tedbirleri ve kararları alacaktır. Komisyon, çeltik üreticileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Karpuzlu tarafından daha önce deniz suyunun Meriç Nehri'ne girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, bunun için yarın 13 kamyon ile hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!

        Benzer Haberler

        Selimiye Camisi'nin minarelerindeki restorasyon tamamlandı
        Selimiye Camisi'nin minarelerindeki restorasyon tamamlandı
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Edirne'de 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de jandarmadan orman yangınlarına karşı dron destekli denetim
        Edirne'de jandarmadan orman yangınlarına karşı dron destekli denetim
        Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör şüphelisi yakalandı