Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde 6, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde 10 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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