Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının ileriki günlerde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. İleriki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıkların İstanbul 34-36, Edirne 37-39, Kırklareli 35-37, Tekirdağ 32-35, Kocaeli 34-36, Sakarya 35-36 ve Yalova 31-34 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.