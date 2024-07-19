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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da 266 kilo skunk ele geçirildi

        EDİRNE'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da narkotik köpeği 'Kongar' ile yapılan aramada, 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:15
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da 266 kilo skunk ele geçirildi
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        EDİRNE'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da narkotik köpeği 'Kongar' ile yapılan aramada, 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi.

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelecek bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Takibe alınan TIR, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile koordineli aranmaya alındı. Narkotik köpeği 'Kongar' ile dorsede yapılan aramada koliler içerisinde 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, şoför S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

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