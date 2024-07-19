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        Debisi düşen Meriç Nehri'ne 600 bin metreküp su salınacak

        EDİRNE'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede yağış miktarının düşük olması nedeniyle debisi düşen Meriç Nehri'ne, Karaağaç mevkisinde kurulan tesisten 600 bin metreküp su salımı yapılacak, havzada tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:45
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        Debisi düşen Meriç Nehri'ne 600 bin metreküp su salınacak
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        EDİRNE'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede yağış miktarının düşük olması nedeniyle debisi düşen Meriç Nehri’ne, Karaağaç mevkisinde kurulan tesisten 600 bin metreküp su salımı yapılacak, havzada tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçilecek.

        Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle, tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nde debi kent merkezindeki Kirişhane mevkisinde 42 metreküp/saniyeye düştü. Nehrin debisi çeltik ekiminin yoğun olarak yapıldığı İpsala ilçesinde ise 22 metreküp/saniyeye kadar indi.

        Çeltik tarlaları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Edirne Valiliği, ürünün ekiminin yoğun olarak yapıldığı İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere Meriç, Uzunköprü ve merkez ilçede sorunun çözümü için devreye girdi. Valilik, merkez Karaağaç Mahallesi'nde Meriç üzerinde kurulu bulunan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nden nehre su salımı yapılacağını açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgemizdeki yağış miktarlarının düşük olması nedeniyle Meriç Nehri su debisinin düşmesi ve su seviyesinin giderek azalmasından dolayı İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere; Meriç, Uzunköprü ve Edirne merkez ilçelerinde çeltik üreticilerinin yaşadığı sorunların çözülmesi için valilik koordinasyonunda, su yetersizliğinin yaşandığı ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları ile birlik ve kooperatif başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda alınan prensip kararı gereği, Meriç Nehri havzasında tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçilmesi, Meriç Nehri'nden su yönetiminin valilik ve ilçe kaymakamlıkları koordinasyonunda DSİ ve il-ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülmesi ve Meriç Nehri Karaağaç mevkisinde kurulu tesisten Meriç Nehri'nin mevcut debisine ek 600 bin metreküp su salımı yapılmasına karar verilmiştir."

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