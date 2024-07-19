Edirne'de sağanak etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Edirne çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Uyarının ardından, günlerdir 40 dereceye ulaşan kavurucu sıcakların etkili olduğu Edirne’de, saat 16.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.