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        Amcasını sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurarak ölürdü

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde yeğeni U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:55
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        Amcasını sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurarak ölürdü
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        EDİRNE’ninKeşan ilçesinde yeğeni U.K.(23) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurulan Tokcan Küçükkaraş(47) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. daha önce aralarında husumet bulunan amcası Tokcan Küçükkaraş’la sokakta karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.K., pompalı tüfekle amcası Küçükkaraş’ı başından vurdu. Küçükkaraş, kanlar içerisinde yere yığılırken, U.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tokcan Küçükkaraş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükkaraş’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan U.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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