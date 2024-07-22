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        Edirne'de tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        EDİRNE'de, 6 bin kök Hint keneviri ele geçirilen tarlanın sahibi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:40
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        Edirne'de tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        EDİRNE'de, 6 bin kök Hint keneviri ele geçirilen tarlanın sahibi M.D., gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçede M.D.'ye ait tarlada yaptıkları aramada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri imha edilirken, tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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