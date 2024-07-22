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        Meriç Nehri'ne giren 2 kişi kayboldu, ekipler arama çalışması başlattı

        EDİRNE'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girip akıntıya kapılan kadınla onu kurtarmak isteyen kişi, kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:30
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        Meriç Nehri'ne giren 2 kişi kayboldu, ekipler arama çalışması başlattı
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        EDİRNE'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girip akıntıya kapılan kadınla onu kurtarmak isteyen kişi, kayboldu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        Mehmet Müezzinoğlu Köprü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir kadın serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kadının suda çırpındığını gören 2 kişi de nehre girdi. Ancak kadın ile bu kişilerden biri kısa süre sonra gözden kayboldu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için nehirde botla arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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