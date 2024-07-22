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        Meriç Nehri'ne giren Sanem ve Mert'in cansız bedenleri bulundu (3)

        2KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUMeriç Nehri'nde kaybolan Sanem Yağmur Demir (14) ile Mert Tutuşturan'ı arama çalışmalarına Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçlar da katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:00
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        Meriç Nehri'ne giren Sanem ve Mert'in cansız bedenleri bulundu (3)
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        2KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Meriç Nehri'nde kaybolan Sanem Yağmur Demir (14) ile Mert Tutuşturan'ı arama çalışmalarına Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçlar da katıldı. Dalgıçların yaptığı aramada Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını takip eden yakınları, ölüm haberlerini alınca büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşları döktü. Nehirden çıkarılan Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Vali Sezer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya'dan bilgi aldı. Sezer, bir süre inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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