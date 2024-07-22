Meriç Nehri'ne giren Sanem ve Mert'in cansız bedenleri bulundu (3)

2KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Meriç Nehri'nde kaybolan Sanem Yağmur Demir (14) ile Mert Tutuşturan'ı arama çalışmalarına Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçlar da katıldı. Dalgıçların yaptığı aramada Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını takip eden yakınları, ölüm haberlerini alınca büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşları döktü. Nehirden çıkarılan Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.