Edirne'de Meriç Nehri'nde hayatını kaybeden Sanem ve Mert, toprağa verildi

EDİRNE'de, serinlemek için girdikleri Meriç Nehri'nde, kurtarmaya çalıştığı Sanem Yağmur Demir (14) ile birlikte boğularak hayatını kaybeden Mert Tutuşturan (18), düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de, Sanem Yağmur Demir, Mert Tutuşturan ve Muammer Şavul, dün saat 15.00 sıralarında Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında Meriç Nehri kıyısına gitti. Burada bir süre oturan 3 arkadaştan Sanem Yağmur Demir ile Mert Tutuşturan, serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi. Nehrin ortasına doğru açılan Demir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören Mert Tutuşturan da onu kurtarmak için açıldı. Tutuşturan ve Demir gözden kayboldu. Kıyıdaki Muammer Şavul'un, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için nehirde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden gelen dalgıçların da katıldığı arama çalışmalarında bir süre sonra Demir ile Tutuşturan’ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı.