Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde, Lalapaşa ilçesi Hanlıyenice köyünde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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