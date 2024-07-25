Edirne'de minibüsün bagajında 1 FETÖ şüphelisi ile 12 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE’de jandarmanın durdurduğu minibüsün bagaj kısmına saklanmış, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1 FETÖ/PDY şüphelisi ve 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan uygulamada şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Yolcu kısmı boş olan minibüsten gelen sesler üzerine bagaj kısmında yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1 FETÖ/PDY şüphelisi ve 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, FETÖ/PDY şüphelisi ve 2 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.