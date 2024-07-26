Bahçesine düşen ebabil yavrusunun tedavisini yaptırıp, uçmaya hazırlıyor

EDİRNE'de bir iş yerinin bahçesine düşen, hayatının tamamını havada geçirmesiyle bilinen ebabil kuşu yavrusuna, iş yerinin ortaklarından Mustafa Erseven sahip çıktı. Tedavisinin yaptırıp, 'Babuş' ismini verdikleri kuşu elleriyle besleyip uçmaya hazırladığını belirten Erseven, "Normalde hiç yere inmedikleri için insanla bu kadar temas kurabilmesi çok ender görülen bir durum. Bu kadar yakınlaşıp bir haftanın üzerinde bizimle birlikte sosyalleşti. İş yerine gelen çocukların da ilgisini çekti. Ayrılmak zor olacak bizim için" dedi.

Edirne'de bir gastronomi tesisinde geçen hafta bahçe kısmına kuş yavrusu düştü. Kuşu fark eden iş yeri çalışanları, durumu işletmenin ortaklarından Mustafa Erseven'e haber verdi. Erseven, henüz uçamayacak durumda olan kuşun ilk olarak cinsini öğrenmek için internette arama yaptı. Kuşun, hayatının tamamını çiftleşme dışında havada geçiren ebabil kuşu olduğunu fark eden Erseven ve çalışanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yavru kuşu, veterinere götürüp tedavisini yaptıran Erseven, bu sırada karnını da doyurdu. Erseven, kuşun uçmaya hazır hale gelene kadar işletmede bakımının süreceğini söyledi.

‘BİR AN ÖNCE UÇSUN, ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN İSTİYORUZ’ Yaptıkları araştırmalarda, ebabil kuşunun bu aylarda güneye göç ettiğini öğrendiklerini anlatan Erseven, "Normalde tam bu aylarda güneye doğru göç eden bir kuş türü. Sanıyorum annesi taşırken düşürdü. Asla yere inmeyen, bütün hayatını havada geçiren, havada beslenen ve havada uyuyan bir kuş türü. Elimizde kaldı, besledik, veterinere götürdük. Allah izin verirse çok kısa sürede uçurmayı planlıyoruz ve umuyoruz ki diğer arkadaşları gibi güneye doğru yolculuk yapacak" diye konuştu.

Kuşa çok alıştıklarını kaydeden Erseven, "Çok küçük bir kuş türü. Bıraksaydık belki kedilere yem olacaktı, doğayla savaşamayacaktı. Çünkü yerde hayatını idame ettiremeyen hayvan türlerinden birisi. Normalde kırlangıçla birebir aynı, tek farkı kanatlarının çapraz olması. Çok da alıştık ama bir an önce uçsun, kendi hayatına, özgürlüğüne kavuşsun istiyoruz çünkü alışınca bırakmak istemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. '1 HAFTADIR KANAT EGZERSİZİ YAPTIRIYORUZ' Erseven, yavru kuşa uçabilmesi için kanat egzersizi de yaptırdıklarını belirterek, "Normalde iş yerimizde çok yoğun bir tempomuz var. Ama ona da alıştık, tüm gün üstümüzde ve sürekli bir bebek gibi ilgi istiyor. Saat başı yemeğini vermeye çalışıyoruz. Aslında sinek ve böcek gibi türlerle besleniyor ama daha çok yavru olduğu için ne versek kabul ediyor. İzlediğimiz videolardan anladığımız kadarıyla yüksek bir yerden salmamız gerekiyor. Çünkü bir kere kanat çırpmaya başladığı zaman bir daha yere inmeyecek. O yüzden olabildiğince yüksek yerden salın diyorlar. Biz de bir haftadır kanat egzersizi yaptırıyoruz. Kanatlarını açtırıp hazır olduğundan emin olmak istiyoruz. Şu anda da tam uçmaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Salacağız ve inşallah başına bir şey gelmeden güneye doğru yolculuk yapacak" dedi.