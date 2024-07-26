PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Güvenlik güçleri tarafından, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen ve ‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı belirlenen M.F. yakalandı. Gözaltına alınan M.F., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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