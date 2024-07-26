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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Uğur Tarak (35), tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı (35) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:20
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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde Uğur Tarak (35), tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Uğur Tarak gözaltına alındı.

        Uzunköprü'nün Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi’nde yaşayan Uğur Tarak ile eşi Cansu Tarak arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Tarak, eşini karnı ve kollarından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Tarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarak’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Uğur Tarak ise polis tarafından gözaltına alındı.

        OLAY ÖNCESİ SOYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Uğur Tarak’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz” şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi.

        Uğur Tarak’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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