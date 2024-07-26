Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde Uğur Tarak (35), tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Uğur Tarak gözaltına alındı.

Uzunköprü'nün Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi’nde yaşayan Uğur Tarak ile eşi Cansu Tarak arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Tarak, eşini karnı ve kollarından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Tarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarak’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Uğur Tarak ise polis tarafından gözaltına alındı.