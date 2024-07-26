Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala'da durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde, otomobilde bulunanların FETÖ/PDY şüphelileri O.O.P., A.Ö.Ç., R.Y. ve F.Y. oldukları belirlendi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden O.O.P., A.Ö.Ç. ve R.Y. ise tutuklandı, E.Y. ise serbest bırakıldı.

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