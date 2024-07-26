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        Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:40
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        Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala'da durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde, otomobilde bulunanların FETÖ/PDY şüphelileri O.O.P., A.Ö.Ç., R.Y. ve F.Y. oldukları belirlendi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden O.O.P., A.Ö.Ç. ve R.Y. ise tutuklandı, E.Y. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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