Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIEdirne'ninUzunköprü ilçesinde tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Tarak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Edirne'ninUzunköprü ilçesinde tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Tarak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
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