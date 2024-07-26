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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

        TUTUKLANDIEdirne'ninUzunköprü ilçesinde tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Tarak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:50
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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Edirne'ninUzunköprü ilçesinde tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Tarak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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