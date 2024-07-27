Kapıkule'de bir yanda sevinç, bir yanda hüzün

AVRUPA'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturdu. Yaz tatili için ana vatana gelenler sevinç yaşarken, izinlerini bitirip dönenler ise hüzünlü olduklarını söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, bu yıl yaz tatillerini geçirmek için haziran ayından itibaren ana vatana gelmeye başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 22 Haziran’dan beri Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar 328 bin 394 araçla, 1 milyon 322 bin 264 gurbetçi giriş yaptı. Gurbetçilerin 2 hafta daha ana vatana gelişlerinin devam etmesi beklenirken, izinlerini burada geçirenler de yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçilerin geliş ve gidişleri nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkış peronlarında araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle giriş ve çıkış peronları ile personel sayısı artırıldı.

'TÜRK BAYRAĞI İÇİN NE SÖYLESEK AZ' Yıllık iznini geçirmek üzere Avusturya'dan gelen Ümit Sarı, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Hissedilecek çok duygu var, Türk bayrağı için ne söylesek az gelir" dedi. Avusturya'dan gelen Tülin Sarı, "Bütün sene bu izni bekliyorduk. Biz Adapazarı'na gidiyoruz. Ailemizi, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Biraz da tatil yapacağız. Duygulanıyoruz, Türk bayrağını görünce bir huzura kavuşuyoruz. Sonunda o kadar saatten sonra vardık diyoruz" diye konuştu. Avusturya Viyana'dan gelen Talha İnanç da "Yorgun hissediyoruz. Geçen sene uçakla, bu sene ilk kez arabayla geldik. Mutlu ve rahat eve gelme hissindeyiz. Tatili köyümüzde geçireceğiz" dedi.