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        Kapıkule'de bir yanda sevinç, bir yanda hüzün

        AVRUPA'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:00
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        Kapıkule'de bir yanda sevinç, bir yanda hüzün
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        AVRUPA'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturdu. Yaz tatili için ana vatana gelenler sevinç yaşarken, izinlerini bitirip dönenler ise hüzünlü olduklarını söyledi.

        Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, bu yıl yaz tatillerini geçirmek için haziran ayından itibaren ana vatana gelmeye başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 22 Haziran’dan beri Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar 328 bin 394 araçla, 1 milyon 322 bin 264 gurbetçi giriş yaptı. Gurbetçilerin 2 hafta daha ana vatana gelişlerinin devam etmesi beklenirken, izinlerini burada geçirenler de yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçilerin geliş ve gidişleri nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkış peronlarında araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle giriş ve çıkış peronları ile personel sayısı artırıldı.

        'TÜRK BAYRAĞI İÇİN NE SÖYLESEK AZ'

        Yıllık iznini geçirmek üzere Avusturya'dan gelen Ümit Sarı, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Hissedilecek çok duygu var, Türk bayrağı için ne söylesek az gelir" dedi.

        Avusturya'dan gelen Tülin Sarı, "Bütün sene bu izni bekliyorduk. Biz Adapazarı'na gidiyoruz. Ailemizi, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Biraz da tatil yapacağız. Duygulanıyoruz, Türk bayrağını görünce bir huzura kavuşuyoruz. Sonunda o kadar saatten sonra vardık diyoruz" diye konuştu.

        Avusturya Viyana'dan gelen Talha İnanç da "Yorgun hissediyoruz. Geçen sene uçakla, bu sene ilk kez arabayla geldik. Mutlu ve rahat eve gelme hissindeyiz. Tatili köyümüzde geçireceğiz" dedi.

        İzinlerini geçirip yaşadığı Almanya'ya dönen İsmail Fehmi Aslan, hüzünlü olduğunu dile getirerek, "Tatil bitti. Türkiye'de gezdik tozduk. Memleketimiz güzel. Türkiye'ye 30 Nisan'da geldim. Bayağı uzun kaldım. Gezdik, bu yaştan sonra bir şey yapmıyoruz, emekliyim. Dönüş yapıyoruz üzülüyoruz. 52 yıldır yurt dışındayız. Emekli olduk, çocuklarımız, torunlarımız orada, gidip geliyoruz. Bana göre birinci vatan burası, ikinci vatan Almanya, 52 yıldır orada yaşıyoruz" diye konuştu.

        'GURBETTE OLMAK ZOR'

        Ana vatanda hasret giderdiğini ve yaşadığı Almanya'ya döndüğünü belirten Cihan Çapaklı, "Ana baba ziyareti, biraz da tatil diyelim. Hasret giderdik. Maalesef bizim için en zor olan dönüş yolculuğumuz başladı. Burukluğun en büyüğünü bizler yaşıyoruz. Türkiye'de yaşayanlar belki çok anlamıyor ama bizim için gerçekten çok zor oluyor, buradan ayrılmak. Hele ki bizim gibi Türkiye'de büyüyen oralara gitmek bayağı zor oluyor. Kimisi var 24-36 ay gibi, 3 yıl gelmeyenler oluyor. Zor yani gurbette olmak" ifadelerini kullandı.

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