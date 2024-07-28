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        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde

        EDİRNE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve turizm jandarmasıyla denetimde bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:35
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        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
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        EDİRNE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve turizm jandarmasıyla denetimde bulunuyor. Denetimlerde havadan dron da kullanılarak, vatandaşlar olası olumsuzlukları karşı anonslarla uyarılıyor.

        Edirne'nin Enez ve Keşan ilçelerinin Saros Körfezi kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de envanterindeki Türkiye'de tek olan ve yerli yazılım sistemi ile donatılan Mobil Karakol Aracı ve turizm jandarması ekiplerinin katılımıyla tatilcilerin yoğun olduğu bölgelerde huzur, güven ve asayişin sağlanması için denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları anlık kayıt altına alarak olaylara süratle ve etkin bir biçimde müdahale ediyor.

        İl Jandarma komutanlığına ait mobil görüntüleme aracında kullanılan elektronik aksamlı cihazların enerji kaynağı araç üzerine monte edilmiş, ücretsiz yenilenebilir enerji anlayışını sürdürebilen ve güneş enerjisiyle çalışan güneş panellerinden sağlanıyor.

        DRONLA UYARI ANONSU

        İl Jandarma Komutanlığı ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahildeki denetimlerde havadan dron da kullanıyor. Drondan yapılan anonslarda vatandaşlar, hırsızlık ve denizdeki olumsuz hava koşullarına karşı uyarılıyor. Anonslarda, "Kıymetli vatandaşlarımız değerli eşyalarınızı lütfen yanınızdan ayırmayınız. Denizde tehlikeli hareketler yapmaktan kaçınınız. Hayatınız bizim için değerlidir. Hayatın kıyısından uzaklaşmayın. Edirne İl Jandarma Komutanlığı" ifadeleri kullanılıyor.

        Denetimlerde jandarma ekipleri, tatilcilere aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme çalışmalarından da söz ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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