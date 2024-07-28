Edirne'de 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

EDİRNE'deyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü, Lalapaşa ilçesindeki Küçünlü Rüzgar Gülleri mevkisi ve Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Mısır uyruklu 24 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.