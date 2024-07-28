Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'deyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deyasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü, Lalapaşa ilçesindeki Küçünlü Rüzgar Gülleri mevkisi ve Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Mısır uyruklu 24 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
        Jandarma, Saros Körfezi kıyılarında Mobil Karakol Aracı ve dronla denetimde
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Belediye Başkanı Akın, mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu
        Edirne Belediye Başkanı Akın, mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu