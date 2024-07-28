Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişiye tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe bölgesinde şüphe üzerine S.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada FETÖ şüphelisi 2, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan kaydı bulunan 1 kişi ile ‘Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama’ suçundan kaydı olan organizatör S.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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