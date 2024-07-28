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        Edirne'de hayvanseverlerden yürüyüş ve oturma eylemi

        EDİRNE'de Kent Konseyi (EKK) çağrısıyla bir araya gelen hayvanseverler, TBMM'de görüşmeleri süren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı tepkilerini ifade etmek üzere yürüyüş düzenleyip, oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:15
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        Edirne'de hayvanseverlerden yürüyüş ve oturma eylemi
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        EDİRNE'de Kent Konseyi (EKK) çağrısıyla bir araya gelen hayvanseverler, TBMM'de görüşmeleri süren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı tepkilerini ifade etmek üzere yürüyüş düzenleyip, oturma eylemi yaptı.

        Edirne'de faaliyet gösteren hayvan hakları savunucusu dernekler, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, Eski Cami önünde toplanarak, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP İl Başkanı Harika Taybıllı'nın da katıldığı yürüyüşte, TBMM'de görüşmeleri devam eden 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' protesto edildi.

        'YASA HİÇBİR ZAMAN UYGULANMADI'

        Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Gözde Kirezci, iktidarın 2004 yılında çıkardığı yasanın sorumluluklarını almayıp, sokak köpeklerinin popülasyonunun artmasına sebep olduğunu öne sürdü. Kirezci, "Bugün yine kendi yetkilerinden kaçarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu kamu kuruluşlarına uygulatmak yerine sorumluluklarını masum sokak hayvanlarına yükleyerek onları günah keçisi ilan etmektedirler. Kendilerinin hazırlayıp Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’na sundukları teklif gerekçesinde ‘kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat’ maddesinin denenip başarısız olduğu yazmaktadır. Ancak yine kendi teklif gerekçelerinde 2004 yılından bugüne kadar kısırlaştırılan hayvan sayısı 2 milyon 504 bin 595 olarak verilmiştir. Yine aynı metnin devamında ‘Bilimsel verilere göre sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınabilmesi maksadıyla tüm popülasyonun yüzde 70'inin kısırlaştırılması gerekmektedir. Ülkemizde bir yılda en fazla 342 bin 879 hayvan kısırlaştırılmış olup, bu rakam popülasyonun yüzde 8.5 oranına denk gelmektedir.’ denilmiştir. Bu rakamlar gösteriyor ki; 2004 yılından beri hayvanları koruma ile ilgili bir yasa olmasına rağmen yasa da mevcut olan ‘kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat’ maddesi hiçbir zaman uygulanmamıştır" dedi.

        'KATLİAM YASASINI KABUL ETMİYORUZ'

        Yasanın akla ve vicdana sığmadığını söyleyen Kirezci, "Bu yasa kan kokmaktadır. Yaşam hakkı savunucuları olarak bir kez daha söylüyoruz. İnsani ve bilimsel çözümler mümkündür. Üretim ivedilikle durdurulmalıdır. Nüfusa bakılmaksızın her ilçe belediyesinde bir kısırlaştırma merkezi kurulmalıdır. Yalnızca bu iki maddeyle dahi sokak hayvanı popülasyonu 1 sene içerisinde kontrol altına alınacaktır. Her birimiz yaşam hakkının korunacağı tüm insani çözümlerde ortak çalışmalara hazırız. Ancak bu katliam yasasını asla kabul etmiyoruz. Hiçbirimiz sokağımızda baktığımız başını okşadığımız canlarımızı kanlı yasanıza teslim etmiyoruz. Öldürmeye çalışanlara inat bu yasayı sokakta yazıyoruz" diye konuştu.

        Konuşmanın ardından grup, oturma eylemi başlattı. Yapılan açıklamada eylemin, mecliste görüşmeler bitene kadar devam edeceği ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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