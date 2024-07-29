Edirne'de 31 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy, merkeze bağlı Üyüklütatar köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.