Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.K. ve T.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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