Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)

Edirne'de 3 gün önce güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen PKK şüphelisi M.F., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.