Edirne'de otlukta yangın; ekipler ve mahalleli seferber oldu
EDİRNE'de otluk alanda çıkan yangın, ekipler ve mahalle halkının çabasıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
EDİRNE'de otluk alanda çıkan yangın, ekipler ve mahalle halkının çabasıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde kentin Yeniimaret ve Yıldırım Mahalleleri ile ulaşımın sağlandığı Gazimihal ve Yalnızgöz Köprüsü arasındaki otluk alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Yangının sürdüğü dakikalarda polis, yoğun duman nedeniyle iki köprüyü geçici süreyle trafiğe kapattı. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, mahalleli de evlerinden taşıdıkları su dolu bidonlarla destek oldu. Bölgedeki Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri de su taşıyanlara yardımcı oldu. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından, yerleşim yeri ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
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