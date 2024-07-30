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        Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:00
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        Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ve merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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