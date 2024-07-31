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        Edirne'de Tunca Nehri'nden su verilemeyen çeltik arazileri için su kuyuları açılıyor

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kavurucu sıcaklar ve kuraklık nedeniyle son yılların en düşük seviyelerinde akan Tunca Nehri'nin beslediği, su sıkıntısı yaşanan çeltik ekili 6 köyde, yeni su kuyuları açılmaya başlandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:30
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        Edirne'de Tunca Nehri'nden su verilemeyen çeltik arazileri için su kuyuları açılıyor
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kavurucu sıcaklar ve kuraklık nedeniyle son yılların en düşük seviyelerinde akan Tunca Nehri'nin beslediği, su sıkıntısı yaşanan çeltik ekili 6 köyde, yeni su kuyuları açılmaya başlandığını söyledi.

        Edirne'de yeterli kış yağışlarının alınamamasıyla toprak doyuma ulaşamadı. Bölgede yaz aylarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık nedeniyle, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 3 metreküp/saniyeye kadar düştü. Ülkenin çeltik ihtiyacının yüzde 41'inin karşılandığı bölgede Tunca Nehri, geçtiği bazı köylerde tamamen kuruyup çeltik üreticisini zora soktu. Özellikle Tunca Nehri kıyısında çeltik alanları bulunan, merkeze bağlı Suakacağı, Hatipköy, Yolüstü, Değirmenyeni, Avarız ve Büyükdöllük köylerindeki bazı üreticiler, çeltik tarlalarına günlerce su veremedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, nehirde yaşanan kuraklık ve çeltik tarlalarındaki son durumu incelemek üzerine bölgeye gitti. Değirmeyeni köyünde üreticilerle konuşan Vali Sezer'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da eşlik etti. Vali Sezer, havaların sıcak gitmesiyle, hem Tunca hem de Meriç Nehri'nin debisinde, son yıllarda görülen en fazla azalmayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sezer, açıklamasında, "Bu noktada da hem çeltik komisyonunun hem de valiliğin kararıyla beraber, tarım arazilerinin kurumaması hem de mahsulün zayi olmaması için bir çalışma ortaya konuluyor. Bu yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışma. Burada da kademeli olarak su veriliyor bölgeye. Şu an itibarıyla bazı dönemlerde bu süreçte suyun debisi 3 metreküplere kadar düşmüş bulunuyordu. Şu an itibarıyla son 1 gündür 8 metreküp civarında suyumuz var. Bölgede yaklaşık 2-3 haftadır su verilemeyen alanlar var" dedi.

        'ÇİFTÇİLERİMİZİ MAĞDUR ETMEDEN BU SÜRECİ YÖNETECEĞİZ'

        Çeltik alanlarını kurtarmak için DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışma içinde olduğunu belirten Vali Sezer, "Buradaki çeltik arazilerimizi kurtarmak, suyu aşağıya doğru bir şekilde kademeli olarak iletmek için DSİ ve İl Özel İdaresi yoğun bir şekilde çalışma yürütecekler, derenin içerisinde. Diğer taraftan da tarım arazilerinin içerisinde belli alanlarda su olan yerlerde de çiftçilerimize destek amaçlı su kuyuları vurdurmaya başladık. Bu su kuyularını da çoğaltacağız. Bu noktada 6 köyümüz var. Bu 6 köyümüzün muhtarı, Tarım İl Müdürü ve Ziraat Odası başkanımız tam yetkili olarak çiftçilerimizi mağdur etmeden bu süreci yöneteceğiz. Bizler de sahada olacağız" diye konuştu.

        Kritik sürece dair konuşan Vali Sezer, "İnşallah bu yağmur dönemiyle beraber bunu da geride bırakırız ama bu kritik süreci bir şekilde geride bırakacağız. Hiçbir şekilde bir vatandaşımız çok sularken aşağıdakinin de kurumasına izin vermeden belki ürün kaybı olabilir ama en azından arazilerimizi kurutmadan, çeltik tarlalarımızı kurutmadan bu süreci geride bırakacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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