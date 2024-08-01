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        Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:31
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        Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyü ve Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy’de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 11 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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