Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyü ve Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy’de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 11 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

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