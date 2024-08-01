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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

        EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK şüphelisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:50
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        PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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        EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK şüphelisi F.K. yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan F.K.'yi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. F.K., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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