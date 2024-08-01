Edirne'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılıp, hasadı yapıldı

TRAKYA'da, 2019'da özel sektör, ticaret borsaları ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Trakya Tohum A.Ş. tarafından üretilen, 'Sun 2259 CL' isimli yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılarak, gelişimini tamamlayan ürünlerin temsili hasadı, Edirne'de yapıldı.

Trakya'da faaliyet gösteren 32 özel tohum firması, 10 ticaret borsası ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğinde 2019 yılında Trakya Tohum A.Ş. kuruldu. Yerli ve milli tohum üretmek amacıyla kurulan firma, aradan geçen süreçte yıllık 5 ile 6 ton arasında değişen tohumluk üretimini 2024 yılında yaklaşık 200 tona çıkardı. Firma, 5 yıllık süreçte toplam 4 yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohum çeşidi geliştirdi. Son olarak geliştirilen ve ayçiçeğinde sıklıkla görülen mildiyö ve orobanş gibi hastalıklara dayanıklı 'Sun 2259 CL' isimli tohumun tanıtımı ve bu tohumla üretilen ürünün temsili hasadı ise bugün 'Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tarla Günü' adıyla Edirne'de yapıldı.

'TOHUMLUK ÜRETİMİNDE 200 TONUN ÜZERİNE ÇIKILDI' Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ürün geliştirme sahasında gerçekleştirilen tarla gününe Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, oda ve borsa başkanlarıyla üreticiler katıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Öztürk, bölgede oluşturulan güç birliğiyle hayata geçen Trakya Tohum A.Ş.'nin önemine dikkat çekti. Öztürk, "Özellikle son yıllardaki tohumluk üretiminde, bugün burada tanıtımını yaptığımız çeşit de dahil olmak üzere bundan 7-8 yıl önce örneğin ayçiçeğinde, tohumluk üretiminde ortalama yıllık tohumluk üretimi 4-5 ton iken, bu yıl itibariyle 200 tonun üzerine çıktı. Bu aslında hibrit tohumunda çok önemli bir rakam ama tabii bizim zaten beklentimiz, umudumuz buradaki birçok arkadaşlarımız da biliyor, yakın zamanda bu katlanarak gidecek. Şu anda sertifikalı tohumluk üretiminde yaklaşık yüzde 6'ya yaklaştı ki bölgemizdeki hem enstitü hem özel sektör iş birliğinde hibrit tohumda da Türkiye'deki üretimde önemli bir paya sahip olacağını bizler biliyoruz" dedi.

'BU BAŞARI HİKAYESİ DEVAM ETSİN' Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ayçiçeğinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının en doğru adresinin Trakya olduğunu söyledi. Şahin, "Trakya'da bu anlamda ayçiçeğinin kültür anlamında ekilmesi, dikilmesi, biçilmesi konusunda ciddi bir altyapı var, bilgi birikimi var. Mekanizasyon noktasında, makine ekipman parkuru çok iyi. Verimli topraklarımız sulanabilir bir şekilde yapıldığında ayçiçeğinin ekilmesine çok müsait. Çiftçilerimizin de bu anlamda gayretleri var. Herkes bir araya geldi ve bu oluşum ortaya çıktı. Trakyalıların ürettiği bu yerli ve milli hibrit ayçiçeğinin ne kadar zor olduğunu ben de bu işe girince gördüm. Üç tonla başladık, bu sene yaklaşık 200 tona yakın, yaklaşık yüzde 6 ürün üretildi ve şu an Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, İzmir, Kocaeli, Çorum, Tokat, Samsun gibi Türkiye'nin 22 ilinde ürünlerimiz satıldı, ekildi. Şu an hasat zamanı geldi. Mildiyö hastalığı gibi birçok hastalığa da dayanıklı bir çeşidimiz. Bu anlamda bu başarının bu başarı hikayesinin devam etmesi için üreticilerimizden rica ediyoruz, ne olur bu çeşidimizi alalım. Köyünüzde insanlara beldenizde, ilçenizde, ilinizde, etrafınızda kimler varsa söyleyin. Bu yılki yaklaşık 200 ton, Allah'ın izniyle seneye 400 tona, 400 tonlara çıksın, 1000 tonlara çıksın istiyoruz" diye konuştu.