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        Edirne'de hayvanseverlerden 'yasayı geri çek' yürüyüşü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayvanseverler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesi için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:04 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:10
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        Edirne'de hayvanseverlerden 'yasayı geri çek' yürüyüşü
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayvanseverler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesi için yürüyüş düzenledi.

        Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) ve Keşan Kent Konseyi tarafından düzenlenen yürüyüş, Keşan Kent Müzesi önünden başladı. Sahipli hayvanlarını da beraberlerinde getiren hayvanseverler taşıdıkları afiş, pankart ve dövizlerle düdük çalarak ve yasanın geri çekilmesine yönelik sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, sokak hayvanları ile bu dünyada birlikte yaşadığımızı belirterek, "Diyorlar ki, ‘köpekleri uyutalım.’ Kendileri söylüyor, ‘Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz’ ama bir yandan da şunu söylerler, ‘uyutalım.’ Uyutalım ne demek? Öldürelim demek. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu yasa için hepimizin tepkileri var. Bu dünyada başka canlılarla beraber yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

        'ÖLDÜRMEK ÇÖZÜM DEĞİL'

        KE-HAYKO kurucu üyesi Sakine Serin ise amaçlarının sokak hayvanlarına dokunulmaması olduğunu ifade ederek, "Onları uyutmak gibi, vicdansız, merhametsiz bir çözümü asla kabul etmiyoruz. Biz yüzyıllardır bu hayvanlarla birlikte yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Bu böyle geldi, böyle gidilecek. Bu kanun teklifini asla kabul etmiyoruz. Biz, sokakta yaşayan ve sahipsiz olarak nitelendirilen hayvanların yakalanması, kısırlaştırılması ve salınması yönteminin etkili ve ahlaki olduğuna inanıyoruz. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün de temel ilkesini benimsiyoruz. Hayvan popülasyonunun kontrol altına alınabilmesi için kısırlaştırmanın ve sahiplendirmenin en temel gereklilikler olduğuna inanıyoruz. Evcil hayvanların kısırlaştırılmasının sağlıkları için de faydalı olduğunu, sahiplenme kararının sorumluluk gerektirdiğini ve bir hayvana evin kapılarını ömür boyu açmak için sahiplenme sürecinin kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğini mümkün olan her fırsatta dile getiriyoruz. Hayvanların öldürülmesi sadece zorunlu durumlarayken önünü açtınız. Size göre her bulaşıcı hastalık öldürülebilir bir köpek oldu. Umarım ki vicdanlı veteriner hekimler barınaklarda çalışır. 16’ncı madde çözüm için sunulmuş bir maddedir fakat bu yasayla yerel hayvan koruma gönüllüsü tanımını kaldırılıyor. Yani bu madde ile biz hayvanseverler çözümün bir parçası olamayacağız. Bu madde ile çözümün bir parçası olmamız engellenecek. Bizim çözüm önerilerimiz dinlenmeyecek dahi. Üstüne basa basa söylüyoruz, öldürmek çözüm değil. Şunu savunuyoruz, öldürmek ve yeni barınak hapishaneleri yapmaktansa kısırlaştıralım ve bu çocukları rehabilite edelim. Eminiz ki vicdanlı birçok özel veteriner hekimlerde bu konuda bize destek sağlayacaktır. Sahiplendirilene kadar barınakta barındırılması hususunun önü çok acıktır. Ne kadar barındırılacak ne kadar beklenecektir? Bu çocukları ölüme göndermeyin. Umuyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yasayı imzalamaz ve bu büyük yanlıştan, bu büyük günahtan geri dönülür" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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