Edirne Valisi Sezer: Çömlekköy Barajı'ndan 5 bin 600 hektar alan suyla buluşacak

EDİRNE'de yapımı süren Çömlekköy Barajı'ndaki çalışmaları inceleyen Vali Yunus Sezer, "Tunca Nehri ile ilgili olarak burada su biriktirilmesi ve 9 köyün yazın yararlanacağı şekilde 5 bin 600 hektar alanın oluşturulması, kuraklık için bir önlem olurken, 5 bin 600 hektar alan su ile buluşacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı yatırım programına alınan Çömlekköy Barajı çalışmaları başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, 2- 2,5 yıl sürmesi hedeflenen baraj projesinin çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Sezer, tüm dünyanın etkilendiği kuraklıktan Edirne’nin de büyük oranda etkilendiğini belirterek kapalı sistem sulama sistemlerine faaliyete geçirilmesi ve suyun toplanmasının önemine değindi. 9 köy ve 56 bin dekar tarım arazisinin Çömlekköy Barajı'ndan faydalanabileceğini belirten Sezer, "Gövdenin yapım süresi olarak gördüğüm kadarıyla 2- 2.5 yıl gibi bir süre var. Bu süreci de ne kadar hızlandırırsak o kadar önemli olacaktır. Yoğun bir kuraklık yaşıyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi ilimiz de bu kuraklıktan etkileniyor. Kapalı sulama sistemlerinin faaliyete geçirilmesi ve suyun toplanması bakımından çok faydalı. Meriç Nehri üzerinde, DSİ önemli projeler gerçekleştirdi. Tunca Nehri ile ilgili olarak burada su biriktirilmesi ve 9 köyün yazın yararlanacağı şekilde 5 bin 600 hektar alanın oluşturulması kuraklık için bir önlem olurken, 5 bin 600 hektar alan su ile buluşacak. Bu durum ilimiz açısından katma değer oluşturacak. Projenin maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olarak öngörülüyor. Ancak bu barajın senelik bize 400- 450 milyon lira gibi bir geri dönüşü, katma değeri olacak. Kısa sürede yapılan maliyeti de karşılayacak. İlimize hayırlı olsun. Birçok köy ve tarım arazisi buradan faydalanacak" dedi.