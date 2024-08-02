Sürücüler, dronla görüntülendiklerini görünce cezaya itirazdan vazgeçti

EDİRNE'dedronla yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne toplam 16 bin 935 lira idari para cezası kesildi. Polisi görünce emniyet kemeri taktıkları belirlenip, cezaya itiraz eden sürücüler, dronla görüntülendiklerini öğrenince itirazdan vazgeçti.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Dronla havadan kural ihlallerini görüntüleyen ekip, durumu diğer ekibe bildirdi. Durdurulan araç sürücülerine ceza kesildi. Polisi görünce emniyet kemeri taktıkları belirlenip, cezaya itiraz eden sürücüler, dronla görüntülendiklerini öğrenince itirazdan vazgeçti. Denetimde, 21 araç sürücüsüne 'emniyet kemeri takmamak', 'yaya geçidinde yayaya yol vermeme' ve 'yaya geçidine park etme' ihlallerinden toplam 16 bin 935 lira idari para cezası uygulandı.