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        Sürücüler, dronla görüntülendiklerini görünce cezaya itirazdan vazgeçti

        EDİRNE'dedronla yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne toplam 16 bin 935 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 08:59 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:01
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        Sürücüler, dronla görüntülendiklerini görünce cezaya itirazdan vazgeçti
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        EDİRNE'dedronla yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne toplam 16 bin 935 lira idari para cezası kesildi. Polisi görünce emniyet kemeri taktıkları belirlenip, cezaya itiraz eden sürücüler, dronla görüntülendiklerini öğrenince itirazdan vazgeçti.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Dronla havadan kural ihlallerini görüntüleyen ekip, durumu diğer ekibe bildirdi. Durdurulan araç sürücülerine ceza kesildi. Polisi görünce emniyet kemeri taktıkları belirlenip, cezaya itiraz eden sürücüler, dronla görüntülendiklerini öğrenince itirazdan vazgeçti. Denetimde, 21 araç sürücüsüne 'emniyet kemeri takmamak', 'yaya geçidinde yayaya yol vermeme' ve 'yaya geçidine park etme' ihlallerinden toplam 16 bin 935 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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