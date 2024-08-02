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        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK/KCK şüphelisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:30
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK/KCK şüphelisi F.K., tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan F.K.'yi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. F.K., teslim edildiği jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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