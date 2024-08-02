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        Bakan Yerlikaya, Edirne'de Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Edirne'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:25
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        Bakan Yerlikaya, Edirne'de Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Edirne'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentteki kolluk kuvvetleri temsilcileriyle düzenlenen huzur toplantısına katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Kentin tarihi camilerinden Eski Cami'de cuma namazı kılan Yerlikaya, ardından Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için cemaatle birlikte gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazını Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu kıldırdı.

        Bakan Yerlikaya, ardından Valiliği ziyaret etti. Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokolün karşıladığı Yerlikaya, daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Ahmet Kendir ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal ile kentteki kolluk kuvvetleri temsilcilerinin de yer aldığı güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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