Edirne Valisi Sezer: Bütün imkanlarımızı üreticilerimize su sağlamak için seferber ettik

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, “Bütün imkanlarımızı üreticilere su sağlanması için seferber etmiş durumdayız. Sulama faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Edirne’de yağışsız geçen kış ve yazın hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tarım alanlarının sulanmasında kullanılan nehirlerin debisini düşürdü. Tarım alanlarına su sağlamak için kentte çalışmalar devam ederken, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve beraberinde ilgili kurumların yetkilileriyle tarım alanlarına su sağlanması amacıyla Tunca Nehri’ndeki çalışmaları inceledi.

Tunca Nehri’nin su seviyesinin 7 metreküp/saniye seviyesinde aktığını belirten Vali Sezer, DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla üreticilere suyun kademeli olarak verildiğini söyledi. Sezer, “Seddelerden dolayı arka tarafta biriken suyu, yine seddeleri açarak buradaki nehrin tabanındaki yaygın su alanlarını daraltarak, biriken suyu da aşağıya doğru vererek, en alt kısım; cezaevinin olduğu kısma kadar şu anda su ulaşmış ve orada da sulama faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Kurak bir mevsim geçiriyoruz. Yağmur yok ve hem Tunca’da hem de Meriç’te çok çok alt seviyelere düştü. İpsala’da 30 metreküp/saniyenin neredeyse altında seyrediyor. Hem Meriç’te hem İpsala’da çiftçilerimizle beraber, kooperatiflerimizle beraber, birliklerimizle beraber ve muhtarlarımızla beraber bu süreci en iyi şekilde nasıl atlatabiliriz, çünkü önümüzde daha 1 ay var ve çeltik üretimi de her an suya ihtiyacı olan bir ürün. Dolayısıyla başa kadar bunu götüreceğiz inşallah. Biraz sabır, biraz anlayış ve bütün imkanlarımızı bu manada da seferber etmiş durumdayız. Valilik kanadıyla çiftçilerimize burada su kuyuları vurduruyoruz ve o su kuyularıyla elde edebildiğimiz kadarıyla bir nebze olsun oradan faydalanalım diye düşünüyoruz” dedi.

‘GEÇEN SENEYE GÖRE ÇELTİK ÜRETİMİNDE BİR ARTIŞ YOK’ Yaşanan kuraklık ve su sorununu tamamen iklimsel şartlardan kaynaklandığını belirten Vali Sezer, geçen yıla göre çeltik üretiminde bir artış olmadığını söyledi. Sezer, “Yine Meriç tarafında da oradaki göl yatakları dahil olmak üzere, bütün suları kullanıyoruz. Birliklerimiz ve oradaki borsa başkanımız, ziraat odası başkanımız odalarımız ve borsalarımızla beraber ortak hareket ediyoruz. Şu belki akla gelebilir; ürün planlaması. Geçen seneye göre çeltik üretiminde bir artış yok. Önceki senelerde 500 bin, 530 bin alan, çeltik alanı olarak ekilmiş, bu sene baktığımızda 480 bin dönüm çeltik üretimi ekim alanı var. Bu tamamen iklimsel şartlarla ve kuraklıkla alakalı bir şey” ifadelerini kullandı.

‘BULGARİSTAN TARAFI DA BU KURAKLIKTAN ETKİLENMİŞ DURUMDA’ Vali Sezer, geçen yıllarda Bulgaristan’dan su talep edildiğini ancak Bulgaristan’ın da kuraklıktan etkilendiğini belirterek, “Bu sene de hem sayın vekilimizle de gidip görüştük hem Tarım Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız, herkes çok yoğun bir şekilde bu süreci takip ediyordu. Fakat Bulgaristan tarafı da bu kuraklıktan etkilenmiş durumda. Su salımında geçen sene barajların doluluk seviyesinin çok çok altında. Onlar da aynı sıkıntıyla karşı karşıyalar. Yine de bu süreci Tarım Bakanımız, bu hafta Bulgaristan Tarım Bakanıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Biz de yerelden takip ediyoruz. Önümüzde bir ay var. Bu bir aylık süreci mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak sonuçlandırmayı umuyoruz. Bugün de burada yapılan çalışmayı gördük. Bayağı bir sudan faydalanılıyor şu anda. Bunun da olumlu bir şekilde çiftçilerimize, üreticilerimize katkısı olacaktır” dedi.