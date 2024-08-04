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        2 çocuk annesi Hilal, mala, fırça ve boya ile binalara dekoratif sıva yapıyor

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Hilal Çirozlar (34), yeni nesil sıva ve boyacılık kursunun ardından eline aldığı mala, fırça, boya ile binalara dekoratif sıva ve yeni nesil boya yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:10
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        2 çocuk annesi Hilal, mala, fırça ve boya ile binalara dekoratif sıva yapıyor
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Hilal Çirozlar (34), yeni nesil sıva ve boyacılık kursunun ardından eline aldığı mala, fırça, boya ile binalara dekoratif sıva ve yeni nesil boya yapıyor. İnşaatlarda genelde erkeklerin çalıştığını söyleyen Çirozlar, "Bu işi yaparken iskeleye çıktığımda oradaki ustalar 'Yapamazsın, düşersin, senin işin değil bu eve git, yemek yap' diye dalga geçmişlerdi. Ama iş bittikten sonra herkesin karşısına geçip bu işi başardığımı gösterdim" dedi.

        Keşan ilçesinde yaşayan Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojileri Bölümü mezunu Hilal Çirozlar, 2 yıl önce İstanbul'da yeni nesil sıva ve boyacılık kursuna gitti. Kursu başarıyla tamamlayan 2 çocuk annesi Çirozlar, gördüğü kursu meslek haline getirip, binalarda erkek ustalarla mala ve fırça kullanarak duvarlara dekoratif sıva ile yeni nesil boya yapmaya başladı. Mesleğini Keşan'da binalara uyguladığını söyleyen Çirozlar, "Yaptığım iş, dekoratif sıva, dekoratif duvar ve doku çalışması ile yeni nesil boyacılık. Duvarlara özgü dekoratif ve özgün çalışmalar yapıyorum. Pandemiden sonra böyle bir girişimim oldu. Arkadaşlarımın daha önce yaptığım tabloları başkalarına göstermesi, satması ve benim bu işten para kazanmamla teşvik edildim bu işe. Daha sonra İstanbul'da bir kursta eğitimimi tamamladım ve bu işi yaparak para kazanmaya başladım. İlk olarak biraz dekoratif doku çalışmaları yaptık. Daha sonra büyük bir duvar çalışması yaptık. Bu tabii tabloya yaptığım çalışmalar gibi değildi. Bu bambaşka bir çalışma. Daha önce küçük bir tabloya yaparken, bir anda karşımda koca bir duvar buldum. Amaç aslında dekoratif çalışmalar yaparak duvarda biraz doğallığı, bohem havasını ve kalıcılığı sağlamak. Görsellik katmak çok önemli" ifadelerin kullandı.

        'MALZEMELER UYGULAYACAĞIMIZ ALANA GÖRE DEĞİŞİYOR'

        Kullanılan malzemenin ve yapılan işçiliğin önemli olduğunu belirten Hilal Çirozlar, "Öncelikle duvarla yapılacak doku çalışması arasında astar kullanıyoruz. Bu tutuculuğu ve sağlamlığı artırıyor. Beton harçlarıyla, sıva harçlarıyla, dekoratif sıvalarla üstüne işliyoruz. En son renklendirme ve vernik uygulaması yaparak sonlandırıyoruz. Malzemeler uygulayacağımız alana göre değişiyor. İç mekanda bu işi yapıyorsak iç cephe boyaları, eğer dış mekanda bir çalışma yapıyorsak dayanıklılığı artırması için dış cephe boyaları, dış cephe vernikleri kullanıyoruz" diye konuştu.

        'ERKEKLER YÜZEYSEL BAKIYOR'

        Hilal Çirozlar, erkek işi olarak bilinen bu işi kadınların da yapabileceğini gösterdiğini ifade ederek, “Erkekler biraz daha yüzeysel bakıyor olaylara. Ben kadınların dışarıda, sokaklarda, AVM'lerde, nerede çalışacaksak kadının elinin değdiği her alanın daha çok renkleneceğine inanıyorum. Kadınlar bu işi yapınca hem daha güzel sonuçlar çıkıyor ortaya hem de 'kadının yapamayacağı bir şey' kavramı ortadan kalkıyor. Kadınlar da bunu meslek haline getirip rahatlıkla bu işten para kazanabilirler. Severek yapabilecekleri bir iş. Genelde erkekler inşaat alanında bu işlerde çalışıyor. İnşaat ustaları erkek. Ama görüyoruz ki, artık kocaman bir TIR'ı bile kadın kullanabiliyor. Burada da bu işi neden bir bayan yapmasın? Ben bu işi yaparken iskeleye çıktığımda oradaki ustalar 'Yapamazsın, düşersin, senin işin değil bu eve git, yemek yap' diye dalga geçmişlerdi. Ama ben o duvarı işlemeye başladığımda ve iş bittikten sonra herkesin karşısına geçip bu işi başardığımı gösterdim. Bir bayanın da iskeleye çıkabileceğini, bir bayanın da mala kullanabileceğini, bir bayanın da sıva yapabileceğini gösterdim. Bunlar artık ülkemizde de doğal görünmeli ve kabul edilmeli" dedi.

        Çirozlar, ileride hedefinin bu mesleği hemcinslerine öğreterek, onlara yeni iş imkanları tanımak olduğunu kaydetti.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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