Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İpsala ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, sınır bölgesinde düzenledikleri operasyonda 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosya kayıtları bulunan Z.Ö., B.A. ve M.D.'yi Yunanistan'a kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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