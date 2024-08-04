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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:45
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        İpsala ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, sınır bölgesinde düzenledikleri operasyonda 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosya kayıtları bulunan Z.Ö., B.A. ve M.D.'yi Yunanistan'a kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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