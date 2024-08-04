Edirne'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Bosna köyü, merkez TEM gişeler mevkisindeki jandarma uygulama noktası ve Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

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