Edirne'de tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

EDİRNE’de tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçildi, sahibi M.İ. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkezdeki bir tarlada yaptıkları kontrolde 120 bin Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahibi M.İ., gözaltına alındı. Hint kenevirleri ise imha edildi.