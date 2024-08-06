Edirne'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Avarız ve Budakdoğanca köylerinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 15 kaçak göçmen ile organizatörler A.K. ve B.K. yakaladı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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