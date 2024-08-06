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        Edirne'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:45
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        Edirne'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Avarız ve Budakdoğanca köylerinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 15 kaçak göçmen ile organizatörler A.K. ve B.K. yakaladı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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