Edirne'de 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi
EDİRNE'de jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
EDİRNE'de jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. yönetimindeki kapalı kasa minibüsü durdurdu. Minibüste, 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi. B.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
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