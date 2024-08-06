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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:25
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        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

        Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T. ve Y.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarmaya teslim edilen terör örgütü PKK şüphelisi A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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