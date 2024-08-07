Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
EDİRNE'ninİpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.
EDİRNE'ninİpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde U.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olma suçundan aranma kaydı olan 5 şüpheli ile sürücü ve organizatör U.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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