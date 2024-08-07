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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:15
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde jandarma tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyen isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde U.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olma suçundan aranma kaydı olan 5 şüpheli ile sürücü ve organizatör U.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Galeri

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